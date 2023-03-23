В Марьинке продолжаются ожесточенные бои, украинские боевики отчаянно сопротивляются, но не могут сдержать натиск российских войск. Город, превращенный в одну сплошную руину, постоянно содрогается от мощных взрывов.

В телеграм-канале «Работайте, братья», появился репортаж из Марьинки, который демонстрирует плачевное состояние ВСУ. Каждая улица буквально завалена трупами украинских военных, которые не в состоянии сопротивляться и делают это только по неадекватному приказу президента Зеленского.

Напомним, Марьинка много лет являлась плацдармом Киева для обстрелов Донецка. Кроме того, на протяжении этого времени боевики ВСУ обустраивали в городе бетонные укрепления и подземные ходы, превращали в огневые точки многоэтажные дома. Но все этом им не помогло.