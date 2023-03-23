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Силы ВСУ на легкомоторных самолетах А-36 атаковали российский объект под Брянском. Им стала вышка сотовой связи. Об этом сообщает канал Телеграм MASH.

Отмечается что, самолеты прошли на низкой высоте, по этой причине они не попали в обзор систем ПВО и радаров.

Долетев до вышки, самолеты сбросили снаряды и развернулись обратно. Никаких разрушений в результате атаки не зафиксировано, жертв нет.

Ранее точно такой же удар был нанесен по сотовой вышке в Курской области рядом с селом Гурово. Украинцы применили два гражданских легкомоторных самолета, но атака оказалась безуспешной.

А 21 марта удар со стороны Вооруженных сил Украины был нанесен по нефтеперекачивающей станции, которая находится в Брянской области

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