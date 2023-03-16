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Командование ВСУ как и все руководство страны очень не любит правду. Что подтверждает эпизод с понижением в должности командира 46-й бригады, о котором рассказал портал «Военное обозрение».

Комбриг в своем интервью американскому изданию Washington Post рассказал, что украинская армия потеряла большую часть опытных боевиков. Меняют их новобранцы, которых силой хватают на улицах и безо всякой подготовки отправляют на передовую. Из-за этого никакие поставки западной бронетехники и оружия не помогут успешно провести запланированное на апрель-май контрнаступление.

Такая откровенность не понравилась генералу Миргородскому, который командует десантно-штурмовыми войсками Украины. Он моментально издал указ о переводе комбрига на должность заместителя командира бригады. Офицер с позывным «Купол» в ответ подал рапорт на увольнение из рядов Вооруженных сил.

Авторы публикации озвучили версию, по которой эта история якобы придумана, чтобы ввести в заблуждение российские ВС. Однако по ситуации на линии соприкосновения и многочисленным подобным публикациям становится понятно, что информационную войну Киев ведет исключительно против собственных граждан.

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