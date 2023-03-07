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Как следует из сообщения главного редактора украинского сайта «Цензор» (ресурс Цензор.нет запрещен в России) Юрия Бутусова, предположительно военнослужащий украинской армии, видео с расстрелом которого недавно появилось в Сети, был ликвидирован во время боев за Соледар еще в январе-феврале этого года. Российская сторона передала Украине тело погибшего солдата ВСУ еще в феврале 2023 года.

Представители Минобороны Украины ранее сообщило, что человек на опубликованном видео является бойцом 30-й бригады ВСУ по имени Тимофей Шадура. Однако Бутусов уверяет, что по информации из его источников человек на видео является Александром Мациевским, который отправился добровольцем в роту огневой поддержки территориальной обороны города Нежин, где он служил в должности снайпера.

При этом Бутусов отмечает, что Мациевский погиб во время боев за Соледар еще в феврале, его тело уже было доставлено на территорию Украины, где его опознала родная мать.

Напомним, что 6 марта в Сети начали распространять видеокадры с расстрелом якобы украинского военнослужащего. Киевские власти обвинили в расстреле российских бойцов, а российские источники сообщают, что данное видео было записано украинскими солдатами.

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