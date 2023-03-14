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Властям в Киеве легче сказать, что боец ВСУ пропал без вести, чем признать, что он погиб. Это позволяет не выплачивать компенсации его родственникам. Такая практика широко распространена на Украине. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Сергей Тарасюк – сообщает РИА “Новости”.

По словам Тарасюка, он лично знает семью, которой не выплачивают “гробовые” за смерть сына. Военный погиб, но с ним “не стали морочиться” и записали в пропавшие без вести, рассказал пленный.

По этой же причине ВСУ подчас не забирают тела своих погибших солдат с поля боя – их командование украинских войск тоже записывает в категорию пропавших без вести. И следовательно, их родственникам никаких выплат не достаётся.

Сергей Тарасюк попал в плен в Артёмовске (Бахмуте). Там уже несколько месяцев идут ожесточённые бои, в которых ВСУ теряют убитыми и ранеными множество военнослужащих. Пленный рассказал, что среди бойцов украинской армии сейчас царит “подавленное настроение”.

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