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Украинский протоиерей Андрей Ткачев призвал российские ВС в процессе подготовки боевых действий против ВСУ обращаться к богу. Он напомнил, что еще полководец Александр Суворов рекомендовал без молитвы шашку не обнажать и ружье не заряжать.

«Без молитвы пакет «градов» не снаряжай. Каждую «сигару» засовываешь и говоришь: «Господи, помилуй», «Господи, помилуй», – пояснил протоиерей и блогер.

Он отметил, что люди на Украине с момента провозглашения независимости жили так же, как в романе Оруэлла «1984». Сам Ткачев в 2004 году поступил на службу в Киево-Печерскую лавру, а еще через 10 лет уехал в Россию, хотя родился и вырос во Львове.

Он отметил, что Россия не захотела подчиняться Западу, плясать под его дудку, как это делает Украина и ряд других стран. В итоге именно это привело к необходимости в специальной военной операции.

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