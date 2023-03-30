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Министр обороны Украины Алексей Резников входит в команду президента Владимира Зеленского, который управляет страной «вахтовым методом». Ранее он заслужил репутацию организатора «договорных» судебных процессов, а также рейдера, руководившего захватом чужих компании, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Он также назвал Резникова мародером, тянущим бюджетные средства себе в карман, и жутким «болтуном». По словам Олейника, к словам министра нужно постоянно прислушиваться и анализировать полученную информацию. В запале Резников вполне может разгласить секретную информацию, выдать дальнейшие планы украинского командования.

Как и Зеленский, министр обороны не связывает дальнейшую свою судьбу с Украиной. Но он по должности обязан бывать на многих важных мероприятиях и совещаниях, поэтому владеет ценной информацией. Именно поэтому все его заявления должны тщательно анализироваться на предмет секретных данных.

Кроме того, Олейник возмутился из-за высказывания Резникова о готовности превратить Украину в полигон для испытаний новейшего американского оружия.

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