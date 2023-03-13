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Солдат ВСУ попал в плен около Авдеевки. Он рассказал, что украинские командование бросает на передовую линию фронта необученных бойцов всего лишь после двух дней так называемой подготовки. Об этом пишет РИА Новости.

Украинец воевал в составе 53-й бригады ВСУ рядом с Авдеевкой. Он рассказал российским военным, что в военкоматах Украины на фронт забирают всех подряд, даже мужчин с серьезными заболеваниями. Он попал в зону боевых действий, несмотря на то, что не хотел этого. Кроме того, у него есть заболевание опорно-двигательной системы.

Также военнопленный рассказал, что новобранцев готовят к боям два дня, и чаще всего это происходит только на словах. Никакого обучения на деле нет, солдат просто запугивают.

Сам же он за два дня подобной подготовки смог увидеть, как командиры ВСУ производят выстрелы из автомата и только один раз самостоятельно бросил гранату.

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