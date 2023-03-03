Как следует из заявления главы комитета по бюджету Верховной рады Украины Роксоланы Пидласы от 2 марта 2023 года, украинские парламентарии проводят консультации с представителями правительства о выделении 30 миллиардов гривен (эквивалента примерно 811 миллионам долларов) для обеспечения ВСУ беспилотными летательными аппаратами.

Представители украинского парламента вместе с членами правительства работают над возможностью изменения оборонного бюджета страны для выделения средств на строительство завода по производству БПЛА для украинской армии. Предложения кабинета министров по данному вопросу будут рассмотрены Верховной радой Украины в конце марта.

По словам Пидласы, украинские чиновники уже смогли найти треть от необходимой суммы. Недостающее финансирование может быть выделено в рамках сотрудничества Украины с международным валютным фондом, добавила депутат. Также она заявила, что ежемесячно из бюджета страны на нужды ВСУ выделяется более 30 миллиардов гривен.