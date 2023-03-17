Согласно информации «Московского комсомольца», в американском издании Washington Post появилась статья с рассказом украинского комбата о проблемах ВСУ на фронте. Издание процитировало слова украинского военнослужащего с указанием его личных данных. Таким образом, эта статья навредила командиру батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Анатолия с позывным «Купал».

Во время интервью с американским журналистом офицер ВСУ рассказал о всех главных проблемах в своей части: плохой подготовке военнослужащих и больших человеческих потерях во время боевых действий. В итоге «Купал» поплатился своей карьерой.

Согласно информации одного из украинских изданий, комбат был понижен в должности и отправлен тренировать солдат. Однако офицер написал рапорт на увольнение. Но увольнять его , конечно же не станут, ведь в стране введено военное положение. А вот в качестве наказания вполне могут отправить в «бахмутовскую мясорубку».