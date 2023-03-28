Генерал-полковник Александр Сырский, возглавляющий украинские Сухопутные войска, назвал основную задачу военных ВСУ в Артемовске (укр. Бахмут). Она заключается в «истощении» превосходящей силы российских военных.

В своем канале Телеграм Сырский написал, что основная задача ВСУ в Бахмуте на сегодняшний день – истощить силы врага.

Украинский генерал добавил, что подразделения РФ делают попытки получить полный контроль над городом. По этой причине ему приходится регулярно приезжать на фронт, чтобы проводить совещания с командованием украинских подразделений. Сырский добавил, что командование Вооруженных сил Украины разрабатывает особый план, который поможет достичь успеха на поле боевых действий.