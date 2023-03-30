Бывший боец полка “Азов” (террористическая организация, запрещена в России) признался, что долгое время рыл окопы для российских бойцов в зоне СВО. Об этом младший сержант Михаил Матьсюк рассказал РИА “Новости”. В январе мужчину задержали российские силовики.

Он рассказал, что дезертировал из своего подразделения в Мариуполе спустя несколько дней после начала специальной военной операции. Переодевшись в гражданское он покинул расположение части. Позже представился Народной Милиции ДНР как строитель, который приехал на заработки.

Месяц мужчина прожил на блокпосте Народной Милиции ДНР. Там он стал помогать рыть окопы. Затем его отправили на волновахское направление, где он рыл окопы вплоть до конца осени и помогал военным решать бытовые вопросы. Украинского дезертира российские силовики задержали в середине января. Тогда он решил признаться, что служил в “Азове” около 4-х месяцев до начала спецоперации.

Значительная часть участников полка “Азов” была взята в плен российскими военными весной прошлого года после трёхмесячной осады Мариуполя и завода “Азовсталь”. Часть “азовцев” вернулись на Украину после обмена пленными летом и осенью прошлого года.