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Один из украинских военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий, снял видео во время артиллерийского огня со стороны ВС России и разместил его в социальных сетях украинского сегмента. Украинский солдат, укрывшись в окопе, рассказывает на камеру, что каждое утро их позицию накрывает российская артиллерия. На фоне видеозаписи можно услышать непрерывные звуки артиллерийской канонады. Соответствующий материал был опубликован изданием «Военное дело»

Украинские военный во время записи спрашивает мнение своего сослуживца на счет текущей обстановки, на что тот дает краткий ответ: «нормально». Боец ВСУ отмечает, что российская сторона, как обычно начала обстрел в восемь утра.

На видеозаписи можно увидеть условия, в которых находятся украинские военные. Из-за растаявшего снега в окопах образовалось много грязи. Боец продемонстрировал, что его обувь вся в налипших комьях липкой сырой почвы. По завершении огневого обстрела со стороны ВС РФ, украинские бойцы начинают расчищать свой окоп от засыпавшей его земли.

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