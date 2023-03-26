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Украинский военный в зоне СВО снимал на экшн-камеру происходящее. На кадрах оказался запечатлен удар, нанесенный российскими силами. Под него попала группа бойцов ВСУ, сообщает портал «Военное дело».

На видео показано, как военные Украины с осторожностью изучают какое-то здание, которое находится в полуразрушенном виде, а также разбитую технику.

Предполагается, что за действиями украинцев вел наблюдение разведывательный дрон. После того, как солдаты ВСУ вошли внутрь здания, в него тут же прилетел артиллерийский снаряд.

Нужно отметить, что группе украинских солдат повезло, так как после удара все они остались в живых. Но по радиосвязи сообщили, что один из бойцов получил осколочное ранение. Предполагается, что раненым оказался тот солдат, который снимал видео.

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