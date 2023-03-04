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Украинский военный эксперт Петр Черник заявил о возможной сдаче Артемовска подразделениями ВСУ. Он признал, что ситуация в «эпицентре боевых действий» крайне тяжелая для боевиков, поэтому в ближайшее время может быть принято решение об отступлении.

При этом Черник допустил высказывание, которое показывает истинную цель ВСУ на Донбассе. По словам аналитика, если город будет разрушен до основания, то уход из него уже не будет представлять собой какую-то серьезную трагедию. С самого начала СВО украинские войска действуют на уничтожение населенных пунктов Донбасса, так как отлично понимают, что вернуться в оставленные города они уже никогда не смогут.

Напомним, что ранее одно из подразделений ВСУ в Артемовске записало видеообращение к президенту Украины Зеленскому и пожаловалось, что командиры бросают их в бой без какой-либо огневой поддержки. Когда бойцы не захотели выполнять преступный приказ, их объявили дезертирами и лишили доступа к спутниковому интернету Starlink, чтобы не дать связаться с родными и близкими.

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