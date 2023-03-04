Еще одно подразделение ВСУ в полном составе записало видеообращение к президенту Украины Зеленскому с жалобами на командование. По словам военных, 60 процентов личного состава – это мобилизованные новобранцы, которых безо всякой подготовки бросили в самую горячую точку СВО. В «Артемовскую мясорубку».

Боевики заявляют, что в первом же бою у них не было никакой огневой поддержки, из-за чего подразделение понесло серьезные потери. Командование проигнорировало все жалобы, однако позже реакция все же появилась – командир подразделения отправился в отставку.

Военные все же не стали выполнять приказы, которые им кажутся преступными, за что их моментально записали в дезертиры. Мало того, их отключили от спутникового интернета «Старлинк», из-за чего выйти на связь с внешним миром практически не представляется возможным.