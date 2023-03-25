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Волонтерские организации Украины намерены снабдить свою армию британскими танками. Речь идет о легких боевых машинах FV101 Scorpion, каждая из которых обойдется в 90 тысяч фунтов стерлингов.

Танки волонтеры намереваются приобретать по заявкам подразделений территориальной обороны. Отмечается, что эти машины находятся в условно-боевом состоянии. То есть, власти Великобритании распродали их коллекционерам, однако не провели обязательную в таких случаях процедуру демилитаризации.

Производство легких боевых машин FV101 Scorpion осуществлялось в Великобритании в период с 1971 по 1996 годы. Отмечается, что при отсутствии других видов техники, эти танки существенно усилят территориальную оборону Украины.

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