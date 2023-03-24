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Украинские военные аналитики признают критическую ситуацию для ВСУ, которая сложилась в Бахмуте (ранее Артемовск). В своих сводках с фронта они не сдерживают эмоций, чтобы передать реальное положение дел у обороняющегося в городе гарнизона. Украинская сторона признает, что штурмовые группы ЧВК «Вагнер» давят со всех стороны. Об этом сообщает Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Как следует из сообщений украинских военных экспертов, ситуация в самом Бахмуте и его окрестностях действительно очень тяжелая. Боевые действия идут с переменным успехом, одна и та же позиция может переходить от одной стороны к другой по несколько раз за сутки. При этом штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» имеют неиссякаемый запас личного состава, резюмировали эксперты.

В направлении населенных пунктов Богдановка, Хромовое и Миньковка идут очень тяжелые бои. Украинские эксперты сообщают, что подразделениям ВСУ удалось отодвинуть ЧВК «Вагнер» немного дальше от трассы в окрестностях Хромового, однако тут же добавляют, что российские штурмовики уже подтягивают резервы для новой атаки. При этом основные силы «музыкантов» пошли в обход Ивановского и Хромового, чтобы замкнуть окружение самого Бахмута на его западных окраинах.

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