Украинские военнослужащие попытались провести контратаку в направлении позиций подразделений вооруженных сил Российской Федерации на одном из участков фронта на Купянском направлении. Попытка оказалась провальной и бойцы ВСУ отступили на исходные позиции, а раненые и убитые сослуживцы так и остались лежать на поле боя.

Как сообщает подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко, подразделения вооруженных сил Украины пытались штурмом взять позиции российских сил, расположенные между двумя населенными пунктами – Стельмаховка и Новоселовское. В результате слаженной работы российских передовых отрядов с артиллеристами ВС РФ контратака ВСУ была подавлена.

По его словам, украинские военнослужащие уже вторые сутки после неудачной попытки штурма не забирают своих погибших сослуживцев с поля боя. Марочко добавил, что многие украинские солдаты были ранены во время контратаки, но из-за того, что их никто не забрал с поля боя и не оказал медицинскую помощь, они погибли.