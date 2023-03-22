ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские военнослужащие попытались провести контратаку в направлении позиций подразделений вооруженных сил Российской Федерации на одном из участков фронта на Купянском направлении. Попытка оказалась провальной и бойцы ВСУ отступили на исходные позиции, а раненые и убитые сослуживцы так и остались лежать на поле боя.

Как сообщает подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко, подразделения вооруженных сил Украины пытались штурмом взять позиции российских сил, расположенные между двумя населенными пунктами – Стельмаховка и Новоселовское. В результате слаженной работы российских передовых отрядов с артиллеристами ВС РФ контратака ВСУ была подавлена.

По его словам, украинские военнослужащие уже вторые сутки после неудачной попытки штурма не забирают своих погибших сослуживцев с поля боя. Марочко добавил, что многие украинские солдаты были ранены во время контратаки, но из-за того, что их никто не забрал с поля боя и не оказал медицинскую помощь, они погибли.

Вам может понравиться

Путин заявил о необходимости развития Сухопутных войск в России

Перед Россией стоит еще много задач и одна из них – развитие Сухопутных войск. Об этом Владимир Путин, глава государства, рассказал в ходе программы «Москва. Кремль. Путин». Журналисты задали президенту

В Сети появились кадры с разбитыми американскими бронетранспортерами М113 ВСУ в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции продолжаются ожесточенные боевые действия. Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали очередные кадры с уничтоженной российской артиллерией американской военной техникой вооруженных сил Украины. На

Британские активисты выступили против передачи оружия на Украину

Активисты Соединенного Королевства организации Campaign for Nuclear Disarmament призвали британское правительство не передавать Киеву боеприпасы с обедненным ураном, ведь такие действия чреваты событиями, которые ранее происходили в Ираке. Введение в