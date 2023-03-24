Численность солдат и сержантов украинской армии, которые отказываются отправляться на передовую неуклонно растет. Многие из них даже готовы стать фигурантами уголовных дел и пойти за решетку вместо линии соприкосновения, пишет «Военное обозрение» со ссылкой на украинские СМИ.

Источник заявляет, что командиры при этом совершенно не спешат вызывать военную прокуратуру и сдавать отказников. Ведь в этом случае им придется самим нести ответственность за неспособность руководить бойцами, отдавать им приказы, которые бы беспрекословно выполнялись.

Причиной возникновения такой ситуации авторы публикации называют уменьшение количества идейных и «романтически настроенных» украинцев. Вместо тех, кто сам рвался в бой, приходят реалисты, которые отлично видят, что происходит на фронте и категорически отказываются служить в армии. Тем более, они не хотят участвовать в реальных боях, в которых ВСУ несут огромные потери.