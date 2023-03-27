Киевский режим пытался заявлять, что Россия нанесла удар по жилому дому в Славянске, однако позже был вынужден признать, что ракетой был поражен городской военкомат. За день до атаки туда привезли группу боевиков из Харьковской области, то есть объект был местом размещения военнослужащих – вполне военной целью.

Рассказали об этом местные жители, что привело в ярость Минобороны Украины. Представители ведомства в очередной раз напомнили, что выкладывать в Сеть информацию о пораженных целях разрешается только главнокомандующему ВСУ, министру обороны и президенту Зеленскому. Кроме того, жителей Славянска обозвали «сепарами» за «слив» секретных данных.

Несмотря на это, Киеву пришлось сказать правду. Официальные лица заявили, что атака действительно осуществлялась на военкомат, а не на гражданский объект.