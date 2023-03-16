Украина ожидает новых ракетных ударов со стороны Вооруженных сил России. Юрий Игнат, спикер украинских ВВС, дал комментарий по будущим ударам, которые готовит российская авиация. Он отметил, что теперь главными объектами, куда будут направлены ракеты ВС России, будут правительственные здания, или так называемые центры принятия решений в разных регионах страны.

Игнат добавил, что цели для будущих ракетных ударов со стороны России вероятно уже определены. Ими могут стать здания, которые сейчас занимают правительство страны, Министерство обороны, а также руководство Вооруженных сил.

Напомним, что российские Вооруженные силы ведут специальную военную операцию на территории Украины с февраля прошлого года.