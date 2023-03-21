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Командование ВС Украины готовится к наступлению, задача которого состоит в том, что отрезать наземное сообщение России с полуостровом Крым. Об этом сообщает германское издание Bild, ссылаясь на одного из чиновников НАТО. Отмечается, что источник был очень аккуратен в своих высказываниях, исходя из соображений безопасности.

С его слов, главное наступление ВСУ будет проходить в Запорожской области и ЛНР, а его цель – разрушить сухопутный мост, который идет из России в Крым. При этом источник уточнил, что данные планы украинского руководства известны российскому командованию.

Наступление ВСУ может начаться уже в мае. С этой целью власти Киева применят натовское оружие, в числе которого около 500 западных танков и бронетранспортеров.

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