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С вечера и почти до утра 22 марта российские ВС наносили удары по военным объектам Украины с применением ракет и дронов-камикадзе. Портал «Военное обозрение» сообщил о поражении нескольких военных целей.

Одной из них стал аэродром Школьный в Одессе, откуда в понедельник взлетели вражеские беспилотники, атаковавшие Джанкой. Его поражение стало «ударом возмездия» ВС РФ.

Кроме того, в Киеве дроны-камикадзе «Герань-2» нанесли удар по украинской системе ПВО. Взрывы слышали также жители Житомирской и Хмельницкой областей.

Почти всю ночь в разных регионах Украины не умолкала сирена воздушной тревоги. Сейчас она продолжает звучать по всей стране. В качестве причины СМИ называют взлет российского истребителя МиГ-31К.

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