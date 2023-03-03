Ученые опубликовали карту, на которой показаны изменения, происходившие на Земле в течение последних ста миллионов лет.

На представленной специалистами модели Global Scalable Paleo Landscape можно увидеть изменения геологического характера, которые происходили. Об этом пишет ресурс Хайтек.

Тут имеется в виду динамическая система, которая отображает изменения материков, отложений минералов, а также смену ландшафта. Компьютер смог рассчитать и воспроизвести изменения за сто миллионов лет, поэтому стало возможно наглядно увидеть, что было на планете в действительности.

Представленная информация будет полезной для тех, кто хочет понять и изучить все особенности прошлого на Земле, а также высчитать перемены в будущем, основываясь на тех данных, что уже есть.