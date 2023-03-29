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Высокопоставленные украинские военные, которые еще недавно неустанно твердили о «заканчивающихся российских ракетах», сейчас паникуют из-за появления в распоряжении ВС РФ грозного и опасного оружия. Это авиабомбы ФАБ-500, небольшие усовершенствования которых позволяют создавать высокоточные боезаряды с огромной разрушительной силой.

На бомбы устанавливаются всего лишь GSM-модуль ГЛОНАСС и крылья, что превращает их в высокоточные ракеты. Они летят 50-80 километров до цели, наводятся точно на нее, в отличие от простых неуправляемых ФАБ. При этом на складах РФ хранятся сотни тысяч этих боезарядов, модернизация которых обходится в разы дешевле, чем производство ракет.

Киев, благодаря американским комплексам JDAM, также мог бы использовать бомбы ФАБ, однако его запасы гораздо меньше. Кроме того, на украинских складах сохранились лишь самые древние модификации боезарядов, произведенные еще в СССР.

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