Любопытную находку обнаружили российские бойцы, которые проводили зачистку улиц Артёмовска (Бахмута) от бойцов ВСУ. У одного из мёртвых украинских военнослужащих нашли медали НАТО и ООН. Об этом сообщает R.Life со ссылкой на телеграм-канал “Позывной Брюс”.

Уточняется, что натовская награда выдавалась участникам боевых действий на территории бывшей Югославии с 1996 по 2002 годы. Причём медаль Североатлантического военного блока полагалась не только военнослужащим из стран НАТО, но и участникам военной операции из других государств, которые воевали на их стороне.

Медаль ООН – награда за участие в операции, которая проводилась под эгидой всемирной организации в африканском государстве Сьерра-Леоне с 1999 по 2006 годы.

Положение ВСУ в Артёмовске сейчас оценивается как крайне тяжёлое. По последним данным, большая часть города уже контролируется российскими силами. ВСУ несут тяжёлые потери. Город имеет важное стратегическое значение. До недавнего времен он служил одним из главных транспортных узлов для снабжения всей группировки украинских войск в Донбассе.