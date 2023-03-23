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Российская телеведущая Дана Борисова сообщила в социальных сетях, что была на приеме у зарубежного психиатра. Для устранения проблемы, беспокоящей теледиву, специалист выписал достаточно дорогостоящий препарат.

По словам Борисовой, она страдает биполярным аффективным расстройством. Свой диагноз телеведущая узнала только в 2020 году. Данное заболевание характеризуется сильными колебаниями настроения. У человека циклично возникает депрессивное состояние, резко сменяющееся поднятием настроения. На сегодняшний день медицина не в силах полностью излечить людей с биполярным расстройством. Однако для поддержания нормального состояния назначаются специальные препараты.

И вот в своем личном блоге телеведущая рассказала об обострении, отметив, что ее состояние ухудшается в начале весны и осени. Поэтому для решения своей проблемы, Дана Борисова пошла на консультацию к знаменитому иностранному специалисту, приехавшему в Москву. Назначенный им дорогостоящий препарат вызвал у теледивы побочный эффект – тремор рук. Борисова написала, что  сейчас привыкает к этому препарату.

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