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Военнослужащие ВС РФ, мобилизованные из Тувы, успешно охотятся на боевиков 25-й аэромобильной бригады ВСУ. Они вынуждают противника спасаться бегством и не оставляют ни единого шанса на контратаку, передает портал «Русская весна».

Нацисты отступают, надеясь выжить в ходе боевых действий. Но военные корреспонденты поясняют, что единственным способом добиться этого является сейчас сдача в плен. Других вариантов просто не существует.

Так, подразделение ВСУ, которое устроило опорный пункт в лесных массивах рядом с Червонопоповкой, оказалось разгромленным тувинскими военнослужащими. Охота продолжается.

Напомним, что ВС РФ активно задействуют беспилотные аппараты, которые своевременно обнаруживают врага, не давая ему устраивать засады и реализовывать другие планы.

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