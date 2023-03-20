Компания Turkish Aerospace Industries из Турции продемонстрировала свое очередное изобретение. Это беспилотник ударного типа. Модель получила название Anka-3.

О создании нового дрона стало известно уже в декабре прошлого года. Но тогда были показаны только схемы, теперь же представлена полномасштабная модель. Пока неизвестно, изделие является макетом или прототипом.

Представители компании заявили, что дрон Anka-3 скоро будет запущен в полет и пройдет свое первое испытание. По заявлению разработчиков, новый беспилотник – это тяжелое ударное устройство, которое работает на реактивном двигателей. Утверждается, что Anka-3 не боится мощных систем противовоздушной обороны, поэтому его будет можно использовать для атаки даже там, где они установлены.