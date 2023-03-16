Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украина вышла из-под контроля Европы и широко задействует террористические методы, чтобы достичь геополитических целей своих хозяев из Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости.

Украинские спецслужбы уже не таясь проявляют повышенную активность в Приднестровье, где совсем недавно была предотвращена попытка теракта в отношении представителей власти, а также в Молдавии и Грузии. Также они весьма опасно действуют и на границе с Белоруссией.

Эксперты отмечают, что подобные шаги указывают на смену Украиной тактики и приоритетов. Если раньше она прислушивалась к Европе, то сейчас делает только то, что приказывает Вашингтон. Соединенные Штаты полностью устраивают действия Киева, так как они якобы «несут демократию», продвигают американские ценности.

Опасное поведение Киева также демонстрирует, что он готов задействовать террористические методы против кого угодно, включая вчерашних друзей и партнеров, а также соседей.

Вам может понравиться

РИА Новости: Испытания показали боевые возможности дешевых гоночных дронов-камикадзе

Российские конструкторы разработали гоночные дроны-камикадзе, которые обходятся дешево, но демонстрируют высокую эффективность в боевой обстановке. Испытания подтвердили, что такие барражирующие боеприпасы могут ликвидировать живую силу противника и уничтожать его технику,

Артиллерийские расчеты ВДВ ВС РФ уничтожили пехоту и орудие ВС Украины

Пресс-служба Минобороны РФ продемонстрировала боевую работу самоходных артиллерийский установок «Мста-С» в спецоперации на Украине. Ведомство показало видео уничтожения замаскированных позиций противника подразделениями ВДВ. Отмечается, что местоположение боевиков с техникой и

ВЗГЛЯД: Австралия стала очередной жертвой гипноза Соединенных Штатов Америки

Соединенные Штаты и Великобритания отлично понимают свою выгоду от создания блока AUKUS, а вот Австралию туда затягивают практически насильно, пишет издание «Взгляд». Эксперты отмечают, что Канберра не сумела устоять перед