Украина вышла из-под контроля Европы и широко задействует террористические методы, чтобы достичь геополитических целей своих хозяев из Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости.

Украинские спецслужбы уже не таясь проявляют повышенную активность в Приднестровье, где совсем недавно была предотвращена попытка теракта в отношении представителей власти, а также в Молдавии и Грузии. Также они весьма опасно действуют и на границе с Белоруссией.

Эксперты отмечают, что подобные шаги указывают на смену Украиной тактики и приоритетов. Если раньше она прислушивалась к Европе, то сейчас делает только то, что приказывает Вашингтон. Соединенные Штаты полностью устраивают действия Киева, так как они якобы «несут демократию», продвигают американские ценности.

Опасное поведение Киева также демонстрирует, что он готов задействовать террористические методы против кого угодно, включая вчерашних друзей и партнеров, а также соседей.