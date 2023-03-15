В беседе с ведущей канала «Царьград» Еленой Афониной главный редактор интернет-журнала «За тех, кто в море» и сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов указал на целый ряд откровенных нестыковок версии подрыва «Северных потоков», опубликованной немецкими следователями.

По версии немецкого следствия, подрыв был реализован диверсионной группой в составе шести человек, действовавшей в интересах украинской власти. Однако доказательств участия киевского режима у следствия нет. При этом диверсанты доставили взрывчатку на место будущего взрыва на арендованной яхте. По словам Блытова, такой версией западные политики хотят ввести в заблуждение Российскую Федерацию.

Блытов обращает внимание на огромное количество нестыковок версии немецкого следствия. Во-первых, гражданская яхта не предназначена для перевозки специального глубоководного оборудования и большого количества взрывчатки. На борту яхты необходимо было установить специальную барокамеру, приборы для слежения и специальное устройство для заправки баллонов. А это очень сложно реализовать на практике.

Во-вторых, глубина залегания газопроводов в месте подрыва равна 80 метрам. Поэтому установить взрывчатку могли только профессиональные водолазы-глубоководники с большим опытом и современным оборудованием. В-третьих, данный район постоянно патрулируют самолеты и военные корабли НАТО, поэтому провести данную операцию без привлечения внимания со стороны военных Североатлантического альянса просто нереально.