Вашингтон вынашивал планы войны против Китая в ближайшие пять лет, рассказал порталу «Царьград» руководитель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Он отмечает, что Россия сорвала коварный замысел США, начав специальную военную операцию на Украине.

Эксперт отметил, что ничего удивительного в планах США нет, они давно «назначили» Китай и Россию своими главными противниками. Пекин в последние десятилетия демонстрирует небывалый экономический рост и регулярно схватывается с Вашингтоном по разным поводам, от экономики до Тайваня.

Россия также продемонстрировала, что одолеть ее непросто. На нее не подействовали рестрикции, введенные в 2014 году. Кроме того, ее экономика не рухнула и после беспрецедентный санкций, задействованных США и Европой сейчас. Показатели РФ за последний год шокировали западных экспертов, которые были уверены в затяжном кризисе внутри страны.