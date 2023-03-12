Российские ВС изменили тактику и в ближайшее время наступление организовывать не будут. Они находятся на укрепленных позициях и в условиях готовящегося крупного контрнаступления ВСУ не станут их покидать, сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Он пояснил, что для наступления российским войскам потребуется разминировать территории, что чревато негативными последствиями. Киев сейчас готовит контрнаступление и ему подобные действия будут только на руку.

ВС РФ сейчас сосредоточились на Артемовске и Угледаре. Эти города необходимо окончательно брать под свой контроль, чтобы не дать ВСУ возможности пойти в наступление на юге, отвлечь их внимание.