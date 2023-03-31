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Российские бойцы в зоне СВО продолжают уничтожать укрепления ВСУ. Подчас делают это необычным способом. Об одном из таких рассказало издание “Русская Весна”. Оно же опубликовало видеокадры с места событий, полученные от источника.

Российские военные посадили дрон со взрывчаткой около вражеского блиндажа. Украинский военнослужащий заметил “адскую машинку” взял её и понёс в укрытие. Когда он находился в блиндаже, оператор дрона произвёл дистанционный подрыв. По всей видимости от взрыва сдетонировали боеприпасы, которые находились на полевом складе и они тоже начали взрываться.

Где и когда произошло уничтожение вражеского блиндажа “троянским дроном”, не сообщается.

Российско-украинский конфликт уже показал, что беспилотные летательные аппараты играют важную роль в современных боевых действиях. Дронами можно не только уничтожать врага, но и вести разведку, а также корректировать огонь артиллерии.

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