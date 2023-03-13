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Экс-президент США Дональд Трамп уверен, что вскоре страна столкнется с новой, еще более значительной Великой депрессией. И причиной этого является недальновидная политика действующего американского лидера Джо Байдена. По словам Трампа, в американской экономике уже появились первые отголоски будущих огромных проблем. Об этом бывший глава Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social.

Дональд Трамп уверен, что Джо Байден повторяет политическую судьбу Герберта Гувера, занимающего пост президента с 1929 по 1933 годы. Во времена его правления как раз и начался глобальный экономический кризис. Примерно 10% американских граждан в тот период стали безработными.

Такой пессимистичный прогноз был озвучен Трампом после объявления 10 марта о банкротстве одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank. Отмечается, что крах этого банка является самым большим за весь период после финансового кризиса 2008 года.

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