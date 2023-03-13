Водители вынуждены ежедневно приобретать топливо, что предполагает достаточно большие расходы. Снизить и проконтролировать возникающие в данном случае траты в режиме реального времени можно, используя топливную карту. А топливные карты для юридических лиц от gpc-store.ru это самая уникальная возможность сэкономить свои деньги!

Что это

Используемая автовладельцами топливная карта – это средство платежа, обладающее несколькими основными достоинствами – это удобство, быстрота и безопасность. Также с его помощью можно получить начисляемые эмитентом бонусы и баллы, различные подарки. При оплате не применяются реальные деньги, списание средств происходит под контролем оператора, что снижает вероятность мошеннических действий и махинаций.

Топливная карта может применяться не только для приобретения топлива, но и для покупки расходных материалов – масел, незамерзающей жидкости. Ею можно расплатиться на мойке, при покупке продуктовых товаров на заправочных станциях. Какая именно продукция может приобретаться на топливную карту, и какие услуги могут предоставляться, определяет владелец карты и компания эмитент. В некоторых случаях действие карты может распространяться только на приобретение топлива.

Принцип работы

Пользоваться данной картой легко. Процесс считывания средств с ее баланса происходит так же, как и в случае с использованием обычной банковской карты.

Отличие состоит только в том, что средства идут на оплату конкретных товаров, горючего. Для того чтобы выполнить заправку транспортного средства, необходимо:

• оповестить кассира о способе оплаты, озвучить требуемый объем товара;

• приложить карту к терминалу или вставить ее в аппарат;

• набрать соответствующий пин-код;

• подписать переданный кассиром чек, один его экземпляр остается у кассира;

• выполнить заправку автомобиля.

Чтобы узнать лимит карты, необходимо ознакомиться с договором, с разделом «Определение топливной карты». Здесь будут указаны все данные по транзакции, что облегчает бухгалтерии составление ежегодного, квартального отчета.

Функции

Основная функция топливной карты заключается в переводе средств за приобретенный на АЗС товар. Работа ее происходит в полностью автоматическом режиме. Списание средств выполняется с помощью специальных программ, исключая вмешательство продавца и покупателя.

Есть определенные преимущества не только для частных лиц, но и для владельцев компаний. Они имеют возможность в личном кабинете контролировать траты сотрудников, видеть приходные и расходные операции. Также есть возможность установки лимитов для используемых организацией топливных карт.