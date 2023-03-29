Российские войска продолжают теснить неприятеля на авдеевском направлении. Издание “Русская Весна” опубликовало видеокадры точного попадания снаряда в окоп к противнику у Авдеевки.

На видео заметно, как с летательного аппарата сбрасываются взрывные устройства. Одно из них попадает прямо на позицию украинских военных и взрывается. Уточняется, что удар с дрона наносили российские артиллеристы, прибывшие в зону СВО из Заполярья.

“Российская газета”, которая также сообщает об этом случае, отмечает, что удары с воздуха по живой силе противника наносят при помощи беспилотников Mavic 3 и осколочных гранат.

Российско-украинский конфликт показал, насколько велика роль беспилотных летательных аппаратов в военных действиях. С помощью дронов можно не только атаковать позиции неприятеля, но и корректировать огонь артиллерии, а также проводить разведку местности без риска для жизни и здоровья военнослужащих.