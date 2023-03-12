В конфликте на Украине у президента РФ Владимира Путина появилось сразу три преимущества, которые помогут России достичь всех целей специальной военной операции, пишет американский портал Times of San Diego.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом Ura.ru, отмечают, что первое и главное преимущество – это слишком медленные поставки Западом обещанного Украине оружия. Если смотреть на его перечень, можно увидеть существенное усиление ВСУ танками и тяжелым вооружением. Однако все это будет доставляться в течение длительного времени, чем и воспользуется российский лидер.

Кроме того, у Запада нет какой-либо четкой цели в конфликте на Украине, что также играет на руку России. Уже сейчас наблюдаются серьезные разногласия между странами-участницами НАТО. Кроме того, их население все чаще выступает против помощи Киеву за собственный счет, что в дальнейшем может перерасти в серьезные конфликтные ситуации.

Третье преимущество – это слабая экономика Украины, которая рушится буквально на глазах. Она напрямую зависит от западных финансовых вливаний, что превращает политиков киевского режима в «болванчиков» и лишает их авторитета в своей стране.