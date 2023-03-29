Ракетные катера в составе Тихоокеанского флота запустили сверхзвуковые противокорабельные ракеты под названием «Москит». Их также называют «солнечным ожогом». Эти действия стали ответом России на заход американских авианосцев во главе с CVN-68 Nimitz в акваторию Японского моря. Отмечается, то авианосная группа ВМС Соединенных Штатов Америки расположилась в 18 часах хода от российского Владивостока.

Ударная ракетная группа ТОФ получила задачу поразить надводную цель, которая расположена в заливе Петра Великого. Установки «Москита» были запущены сразу с двух ракетных катеров.

Расстояние до мишени составляло около ста километров. Сообщается, что реактивный снаряд, оснащенный системой наведения, проходит это расстояние за несколько секунд. Причем точность его попадания – стопроцентная.