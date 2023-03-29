ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ракетные катера в составе Тихоокеанского флота запустили сверхзвуковые противокорабельные ракеты под названием «Москит». Их также называют «солнечным ожогом». Эти действия стали ответом России на заход американских авианосцев во главе с CVN-68 Nimitz в акваторию Японского моря. Отмечается, то авианосная группа ВМС Соединенных Штатов Америки расположилась в 18 часах хода от российского Владивостока.

Ударная ракетная группа ТОФ получила задачу поразить надводную цель, которая расположена в заливе Петра Великого. Установки «Москита» были запущены сразу с двух ракетных катеров.

Расстояние до мишени составляло около ста километров. Сообщается, что реактивный снаряд, оснащенный системой наведения, проходит это расстояние за несколько секунд. Причем точность его попадания – стопроцентная.

Вам может понравиться

В Южной Корее сомневаются в создании КНДР тактических ядерных боеголовок

Эксперты Южной Кореи не поверили сообщениям северокорейских властей о создании ядерных боеголовок для ракет средней и малой дальности. Об этом пишет японское издание Yomiuri. Специалисты из Института политических исследований «Асан»

Советник Пушилина рассказал об иностранных наемниках ВСУ, которые избегают передовой

Наемники на Украине, которые приезжают с западных стран, не хотят идти воевать на передовую и стараются не уходить дальше второй или даже третьей линии обороны. Об этом рассказал Ян Гагин,

Экономический кризис противоречит «всемирному рейтингу счастья»

Издание «Свободная пресса» опубликовало материал, в котором сообщается, что Финляндия и Швеция захлебываются в безостановочных волнах протестов недовольных граждан. В социальных сетях недовольные шведы пишут, что «жадные ублюдки, стоящие за