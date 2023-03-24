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Газета The Times в своем материале со ссылкой на исследователя из Дании сообщает, что ровно за четыре дня до подрыва газопроводов «Северные потоки» в районе будущей диверсии странные маневры совершил датский патрульный катер, шведский самолет и судно наблюдения.

Как отмечают авторы материала, патрульный катер P524 Nymfen ВМС Дании, отслеживающий перемещение российских кораблей, в конце сентября изменил свой обычный маршрут и впервые за несколько лет обошел вокруг острова Бронхольм. После этого патрульный катер отключил свои транспондеры, находясь недалеко от будущего места взрыва газопроводов.

При этом через несколько минут в этом районе появился шведский военный самолет, который сделал несколько кругов в небе, а затем к будущему месту диверсии подошел и патрульный катер ВМС Швеции. По словам бывшего офицера разведки Дании Джейкоба Каарсбо, датский патрульный катер не мог просто так без веской на то причины изменить свой маршрут.

В это же время российские военные корабли не проявляли никакой необычной активности в указанном регионе, отмечают авторы материала. А источник, приближенный к информации по расследованию спецслужбами Германии причин взрыва газопроводов, сообщает, что Берлин не смог приблизиться к раскрытию организаторов диверсии.

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