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Происшествие с беспилотником США над Черным морем стало первым «физическим столкновением» Москвы и Вашингтона после того, как началась спецоперация на Украине. Об этом сообщает британское издание The Times.

В статье говорится, что столкновение американского разведывательного дрона с российским истребителем над Черным морем можно назвать ярким примером того, как специальная провокация может привести к серьезной военной конфронтации.

Читатели издания прокомментировали публикацию и заявили, что НАТО таким образом провоцирует Россию и пытается проверить ее оборонные возможности.

Один из авторов удивился, что реакция Путина на инцидент с американским беспилотником не была достаточно резкой.

Другой комментатор отметил, что Россия вправе считать американские беспилотники рядом со своими границами законной целью, точно так же, как и боевую технику, которую Запад поставляет Киеву.

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