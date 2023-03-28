ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Зеленский должен показать Вашингтону успехи своей армии на поле боя, в ином случае финансирование и военная помощь могут прекратиться. Об этом сообщает издание The Times.

Увеличение объемов финансирования ведет к тому, что растут и желания Белого дома. Власти США в самом начале конфликта рассчитывали на проведение мирных переговоров. Теперь же, когда объем военной помощи составил около 48 млрд долларов, от Киева начали требовать возвращения территорий Донбасса и Крыма.

Но на фоне таких требований со стороны Пентагона Зеленский начинает просить еще больше техники и оружия, включая ракеты большой дальности и боевые истребители.

При этом власти США не хотят эскалации в отношениях с Москвой, но недавнее решение президента РФ разместить ядерное оружие на территории соседней Белоруссии стало для них полной неожиданностью.

Вам может понравиться

Рогов сообщил, что в Мелитополе Запорожской области произошла серия взрывов

О серии взрывов, произошедших в городе Мелитополе Запорожской области, рассказал Владимир Рогов, возглавляющий движение «Мы вместе с Россией». Он отметил, что сегодня утром в Мелитополе было очень шумно. Около 8

NYT: в иностранном легионе ВСУ царит мошенничество и происходят постоянные конфликты

Как следует из материала американской газеты New York Times, в иностранном легионе ВСУ находится огромное количество иностранцев, не имеющих реального боевого опыта. Многие из них постоянно конфликтуют с другими военнослужащими

Артиллеристы армии РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ под Авдеевкой

Артиллеристы российской армии в направлении Авдеевки уничтожили пункты временной дислокации украинских военных. Как происходил бой, было снято на видео. Записью поделился канал Телеграм «Военкоры Русской весны». На опубликованных кадрах можно