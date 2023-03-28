Зеленский должен показать Вашингтону успехи своей армии на поле боя, в ином случае финансирование и военная помощь могут прекратиться. Об этом сообщает издание The Times.

Увеличение объемов финансирования ведет к тому, что растут и желания Белого дома. Власти США в самом начале конфликта рассчитывали на проведение мирных переговоров. Теперь же, когда объем военной помощи составил около 48 млрд долларов, от Киева начали требовать возвращения территорий Донбасса и Крыма.

Но на фоне таких требований со стороны Пентагона Зеленский начинает просить еще больше техники и оружия, включая ракеты большой дальности и боевые истребители.

При этом власти США не хотят эскалации в отношениях с Москвой, но недавнее решение президента РФ разместить ядерное оружие на территории соседней Белоруссии стало для них полной неожиданностью.