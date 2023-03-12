Польша увеличивает в два раза расходы на оборону и намеревается создать самую крупную армию в Европе. Она выделяет на цели 4 процента ВВП, что является самым большим показателем на континенте, пишет британское издание The Telegraph.

До 2035 года Варшава намерена потратить 117 миллиардов долларов на приобретение 250 американских и 1000 южнокорейских танков, 18 реактивных систем залпового огня HIMARS и почти 300 РСЗО производства все той же Южной Кореи, 600 САУ, около сотни вертолетов «Апач», 48 истребителей и бомбардировщиков.

Также Польша увеличивает численность личного состава армии до 300 тысяч человек. Оборонный бюджет на текущий год составляет 26 миллиардов долларов, но в дальнейшем планируется его увеличение. НАТО требует от стран участников тратить на оборону 2 процента ВВП, но Варшава по своей воле увеличила этот норматив до 4%.