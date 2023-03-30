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Танки Challenger 2 обладают рядом недостатков, которые могут стать широко известны во время применения техники в боевых действиях на Украине. В этой связи поставка снарядов с обеднённым ураном выглядит, как попытка спасти от позора “челленджеры”. Об этом пишет издание The Paper. Перевод материала представлен на сайте “ИноСМИ”.

По данным, которые приводит британское издание, орудия Challenger 2 недостаточно мощные. Из-за чего высокой эффективности на поле боя от британских танков ждать не приходится. В то же время частично проблему могут решить снаряды с обеднённым ураном, которые обладают большой пробивной силой.

О намерении поставить ВСУ снаряды с обеднённым ураном, как вспомогательные боеприпасы для танков, в Минобороны Великобритании заявили ранее. Эксперты отмечали, что применение таких снарядов может превратить целые области в зоны непригодные для проживания из-за высокой токсичности боеприпасов.

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