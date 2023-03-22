Издание The Economist опубликовало статью об эффективной и высокоточной работе систем противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации, что позволяет успешно отражать атаки ударными беспилотниками со стороны вооруженных сил Украины.

Авторы материала отмечают, что российские операторы систем противовоздушной обороны используют различные техники для отражения атак украинских беспилотных летательных аппаратов. Среди методов борьбы российских специалистов присутствуют глушение частот, на которых работают БПЛА, а также подмена данных сигнала GPS.

При этом военное командование украинской армии возлагает огромные надежды на применение на фронте большого количества беспилотных летательных аппаратов. В статье сообщается, что киевский режим для более масштабного использования разных видов БПЛА решил даже изменить свою военную доктрину, в результате чего в рядах ВСУ уже сформировано более 60 новых эскадрилий с ударными дронами.