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Телеканал «Звезда» показал эксклюзивные кадры уничтожения позиций ВСУ под Угледаром с применением самоходных артиллерийских установок «Гиацинт». На кадрах бойцы ВС РФ рассказывают о своем орудии и боевой работе в зоне специальной военной операции.

Главное предназначение «Гиацинтов» – это разрушение мощных фортификационных сооружений противника. Таковых довольно много, поэтому ежедневно каждая САУ выпускает как минимум сотню снарядов. Одна из установок уже более 1000 раз поразила цели противника, сообщают бойцы.

Наступление на Угледар осуществляется подразделениями ВДВ и морской пехоты ВС РФ. «Гиацинты» не только облегчают их продвижение точными выстрелами по укреплениям боевиков, но и подавляют попытки ВСУ перейти в контрнаступление.

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