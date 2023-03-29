Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Марьинке продолжаются ожесточенные бои, ВСУ все еще перебрасывают туда крупные силы, надеясь оттеснить подразделения российских войск и удержать населенный пункт. Телеканал «Звезда» показал видеозаписи боевых действий за этот город.

На кадрах видно, что Марьинка в результате тяжелых боев превратилась фактически в город-призрак. Подавляющее большинство многоквартирных домов прекратили свое существование, от многих остались только обгоревшие остовы. Несмотря на это, боевые действия не прекращаются.

Мощные взрывы гремят непосредственно в руинах, в которых боевики ВСУ устраивают огневые рубежи и опорные пункты, постоянно мелькают сильные вспышки, пламени, в небо вздымаются столбы густого дома. Украинские боевики продолжают отчаянно сопротивляться, хотя под их контролем остается лишь небольшая территория в западной части Марьинки.

Вам может понравиться

Минобороны: На Донецком направлении за сутки ликвидировано 400 военнослужащих ВСУ и иностранных наемников

За минувшие сутки ВСУ только на Донецком направлении потеряли 400 боевиков. Они были успешно ликвидированы подразделениями Южной группировки ВС РФ. Также Киев потерял 10 авто, по четыре бронетранспортера и пикапа,

Украина признала, что удар войск ВС России по Славянску пришёлся по зданию военкомата

Киевский режим пытался заявлять, что Россия нанесла удар по жилому дому в Славянске, однако позже был вынужден признать, что ракетой был поражен городской военкомат. За день до атаки туда привезли

Генштаб ВСУ: ВКС РФ ГШ ВС Украины: ВКС РФ атаковали объекты в Шостке и Краматорске планирующими авиабомбами

Украина обвиняет РФ в применении планирующих авиабомб, способных лететь к цели около 80 километров, сообщил портал «Военное обозрение». Отмечается, что такими боезарядами ВКС России якобы нанесли удары по Краматорску в