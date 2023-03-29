В Марьинке продолжаются ожесточенные бои, ВСУ все еще перебрасывают туда крупные силы, надеясь оттеснить подразделения российских войск и удержать населенный пункт. Телеканал «Звезда» показал видеозаписи боевых действий за этот город.

На кадрах видно, что Марьинка в результате тяжелых боев превратилась фактически в город-призрак. Подавляющее большинство многоквартирных домов прекратили свое существование, от многих остались только обгоревшие остовы. Несмотря на это, боевые действия не прекращаются.

Мощные взрывы гремят непосредственно в руинах, в которых боевики ВСУ устраивают огневые рубежи и опорные пункты, постоянно мелькают сильные вспышки, пламени, в небо вздымаются столбы густого дома. Украинские боевики продолжают отчаянно сопротивляться, хотя под их контролем остается лишь небольшая территория в западной части Марьинки.