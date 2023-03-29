Беспилотный аппарат, который ранее упал в Новой Москве, не был снабжен боевой частью, сообщил телеграм-канал Shot. Отмечается, что устройство оказалось крайне примитивным.

Для изготовления корпуса дрона с размахом крыльев в полтора метра неизвестные использовали дерево и пенопласт. Длина БПЛА составила около 1 метра. Внутрь установили дешевый двигатель, оснащенный предохранителем. Беспилотник выкрасили в цвета украинского флага. Взрывчатки внутри него не было.

По мнению специалистов, дрон мог разогнаться максимум до 80 километров в час и преодолеть расстояние в 250 километров.

Напомним, дрон нашел местный житель, который сообщил, что гулял с собакой. Заметив обломки летательного аппарата, он сразу связался с экстренными службами.