Оппозиционные силы Молдавии заявили, что власти страны готовят провокацию на границе с Приднестровьем 17 апреля текущего года.

Сообщила об этом вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер. Она пояснила, что 16 апреля будет отмечаться Пасха, после которой руководство Молдавии намеревается организовать провокацию.

По словам Таубер, целями таких действий молдавских властей будут попытка спровоцировать российских миротворцев на вооруженное столкновение и получение повода начать вторжение в Приднестровскую Молдавскую республику. Кроме того, президент Майя Санду безуспешно пытается прекратить протесты в отношении своей внешней и внутренней политики. Поэтому провокация может быть устроена, чтобы унять митингующих.